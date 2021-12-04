За общефедеральный локдаун выступают более половины жителей ФРГ - опрос
11:10 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В опросе, проводившемся с 30 ноября по 2 декабря, приняли участие 2 049 человек. По его данным, 53% респондентов выступают за ограничение контактов для всех и полное прекращение общественной жизни. При этом 38% опрошенных высказали противоположную точку зрения, еще 8% отказались выражать свое мнение по этому поводу.
Вместе с тем, как выяснили социологи, жители различных федеральных земель по-разному относятся к необходимости ужесточения ограничительных мер. Так, респонденты из Тюрингии и Саксонии, где эпидемиологическая ситуация довольно сложная, а показатели вакцинации сравнительно низкие, в основном не поддерживают введение дополнительных карантинных мер. Жители Бремена и Нижней Саксонии, наоборот, выступают за более строгие ограничения.
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