В приобретении турецких беспилотников заинтересован ряд стран ЕС и НАТО - МИД Турции
18:10 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна - член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - приводит Анатолийское агентство слова министра, который не стал уточнять, о каких странах идет речь.
По словам Чавушоглу, турецкие беспилотники "изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы".
Между тем ранее в субботу агентство Блумберг сообщило, что Турция продала Украине значительно больше беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар тэ-бэ-2"), чем было известно прежде, а в будущем могут последовать и новые поставки. Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников - компании Baykar ("Байкар") - не стали комментировать данную информацию.
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