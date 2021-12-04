0
0
109
НОВОСТИ

В приобретении турецких беспилотников заинтересован ряд стран ЕС и НАТО - МИД Турции

18:10 04.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд государств Евросоюза и НАТО заинтересован в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности - 2021", которая проходит в Анталье.

"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна - член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - приводит Анатолийское агентство слова министра, который не стал уточнять, о каких странах идет речь.

По словам Чавушоглу, турецкие беспилотники "изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы".

Между тем ранее в субботу агентство Блумберг сообщило, что Турция продала Украине значительно больше беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар тэ-бэ-2"), чем было известно прежде, а в будущем могут последовать и новые поставки. Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников - компании Baykar ("Байкар") - не стали комментировать данную информацию.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:55 04.12.2021
Сбер разместил свой логотип на крупнейшем в мире колесе обозрения в Дубае
0
59
17:30 04.12.2021
Экс-премьер Литвы считает, что целью его страны является победа революции в Белоруссии
0
176
17:20 04.12.2021
При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек
0
197
16:50 04.12.2021
Визит понтифика в Грецию назвали признаком его интереса к региону Средиземноморья
0
240
16:45 04.12.2021
В Саксонии к дому министра здравоохранения пришли противники карантина с факелами
0
244
16:25 04.12.2021
Герман Греф: Образование должно обеспечить подготовку «гибкого» человека
0
272
15:50 04.12.2021
Из шахты "Листвяжная" подняты тела еще двух шахтеров - МЧС РФ
0
246
14:30 04.12.2021
Из-за цифрового саммита ООН в городе Катовице Польша ввела режим киберугрозы
0
372
14:20 04.12.2021
На фоне появления "омикрона" лидеры РФ и ЮАР решили объединить усилия в борьбе с пандемией
0
378
13:30 04.12.2021
В правительство скоро будет внесен проект закона о Российском Красном Кресте - Мурашко
0
407

Возврат к списку