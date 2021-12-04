В приобретении турецких беспилотников заинтересован ряд стран ЕС и НАТО - МИД Турции

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд государств Евросоюза и НАТО заинтересован в приобретении турецких военных беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил в субботу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на конференции "Глобальные стратегии оборонной и авиационной промышленности - 2021", которая проходит в Анталье.



"Приобретение Польшей турецких беспилотников представляет большое значение, так как это был первый случай, когда страна - член НАТО и Евросоюза, пополнила военный арсенал продукцией турецкого производства. На данный момент ряд других стран Евросоюза и НАТО интересуются этим типом нашей продукции", - приводит Анатолийское агентство слова министра, который не стал уточнять, о каких странах идет речь.



По словам Чавушоглу, турецкие беспилотники "изменили всю глобальную стратегию ведения войн и создали новую парадигму военной литературы".



Между тем ранее в субботу агентство Блумберг сообщило, что Турция продала Украине значительно больше беспилотников Bayraktar TB2 ("Байрактар тэ-бэ-2"), чем было известно прежде, а в будущем могут последовать и новые поставки. Официальные представители турецкого правительства и производителя беспилотников - компании Baykar ("Байкар") - не стали комментировать данную информацию.



