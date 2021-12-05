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С 10 декабря в Москве похолодает - Гидрометцентр

09:50 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Погода в Москве приобретает устойчивый зимний характер - понижение температуры до 10 градусов мороза днем прогнозируется с 10 декабря. Выпавший снег не растает уже до весны, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшие дни температура [будет] ниже 0 градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем [будет] минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима", - сообщил он.

По словам Вильфанда, снежный покров в Москве сохранится до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от 5 до 10 см.

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