С 10 декабря в Москве похолодает - Гидрометцентр
09:50 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Температурный фон таков, что и ночью, и днем в ближайшие дни температура [будет] ниже 0 градусов. Исключением станет только вторник, когда температура будет от минус 1 до плюс 1 градуса. Будет умеренная зимняя погода, однако с пятницы прогнозируется понижение температуры. Ночные температуры будут уже 10-15 градусов мороза, а днем [будет] минус 7-10 градусов. Это уже такая серьезная зима", - сообщил он.
По словам Вильфанда, снежный покров в Москве сохранится до весны. В настоящее время высота сугробов в разных районах столицы составляет от 5 до 10 см.
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