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Из-за положительного теста на ковид одного из сотрудников закрыли парламент Австралии - СМИ

12:30 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Эс-би-эс.

По его данным, речь идет об одном из подчиненных лидера партии "зеленых" Адама Бандта. Уточняется, что он был полностью вакцинирован от коронавируса.

"Результаты теста на коронавирус, полученные членами команды [Бандта], которые также были в Канберре на прошлой неделе, оказались отрицательными", - цитирует телеканал представителя партии.

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