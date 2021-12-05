Из-за положительного теста на ковид одного из сотрудников закрыли парламент Австралии - СМИ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Здание федерального парламента Австралии закрыто для посетителей после того, как один из участников заседаний на этой неделе получил положительный результат теста на коронавирус. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Эс-би-эс.



По его данным, речь идет об одном из подчиненных лидера партии "зеленых" Адама Бандта. Уточняется, что он был полностью вакцинирован от коронавируса.



"Результаты теста на коронавирус, полученные членами команды [Бандта], которые также были в Канберре на прошлой неделе, оказались отрицательными", - цитирует телеканал представителя партии.



