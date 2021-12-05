Из-за положительного теста на ковид одного из сотрудников закрыли парламент Австралии - СМИ
12:30 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, речь идет об одном из подчиненных лидера партии "зеленых" Адама Бандта. Уточняется, что он был полностью вакцинирован от коронавируса.
"Результаты теста на коронавирус, полученные членами команды [Бандта], которые также были в Канберре на прошлой неделе, оказались отрицательными", - цитирует телеканал представителя партии.
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