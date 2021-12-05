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На предрождественском корпоративе в Осло около 120 человек заразились коронавирусом

15:20 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Эн-эр-ко.

Свыше 70 инфицированных, находившихся 26 ноября в ресторане в районе Акер Брюгге, были участниками вечеринки компании Scatec ("Скатек"). Кроме них, заражение установлено еще у порядка 45-50 не имеющих отношения к корпоративу гостей, присутствовавших в ресторане в это же время.

Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.

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