На предрождественском корпоративе в Осло около 120 человек заразились коронавирусом

15:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 120 человек заразились коронавирусом на предрождественском корпоративе, прошедшем в ресторане в центре Осло. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания Эн-эр-ко.



Свыше 70 инфицированных, находившихся 26 ноября в ресторане в районе Акер Брюгге, были участниками вечеринки компании Scatec ("Скатек"). Кроме них, заражение установлено еще у порядка 45-50 не имеющих отношения к корпоративу гостей, присутствовавших в ресторане в это же время.



Согласно анализу проб, примерно у половины инфицированных подозревают штамм "омикрон", однако точно подтвержден он пока только у 13 человек.



