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Выводы о том, приводит ли омикрон-штамм к более тяжелой форме ковида делать рано - ВОЗ

20:10 05.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первоначальные данные свидетельствуют о том, что заразившиеся омикрон-штаммом нового коронавируса переносят COVID-19 в более легкой форме, однако окончательные выводы на этот счет делать пока рано. Об этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове заявила в воскресенье в эфире телеканала Си-би-эс.

"Наши данные касательно степени тяжести заболевания, вызываемого омикрон-штаммом, пополняются изо дня в день. <...> Первоначальные данные говорят, что люди, заразившиеся штаммом "омикрон", как правило, переносят заболевание в более легкой форме, но говорить пока очень рано", - сказала она.

Как пояснила ван Керкхове, это связано с тем, что процесс прохождения всего цикла - от инфицирования и до полного выздоровления - занимает время. "Может пройти несколько недель, прежде чем мы действительно поймем, у скольких из этих лиц (инфицированных омикрон-штаммом - прим. ТАСС) разовьется тяжелое заболевание", - продолжила эксперт ВОЗ.

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