В Петербурге побит суточный температурный рекорд 1893 г., морозы достигли почти 21 градуса
09:32 06.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточный температурный рекорд 128-летней давности побит в понедельник в Санкт-Петербурге: ночью морозы в городе достигли около 21 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.
"Сегодня в Санкт-Петербурге установлен суточный рекорд минимальной температуры воздуха! Морозы в Северной столице опустились до отметки минус 20,9 градуса, что на 0,4 градуса ниже, чем было в этот день в далеком 1893 году", - отметил Леус.
Синоптик добавил, что в XXI веке рекорды холода в Петербурге обновлялись всего дважды: последний раз это было 14 июля 2015 года, а до этого 3 января 2002 года.
В понедельник температура воздуха в городе составит минус 16 - минус 18 градусов, по Ленинградской области - от минус 15 до минус 20 градусов. "Таким образом, среднесуточная температура воздуха будет на 16-17 градусов ниже климатической нормы", - отметил Леус.
Новости
- 10:32 06.12.2021
- Власти Мьянмы приговорили экс-госсоветника Аун Сан СУ Чжи к 4 годам тюрьмы - АФП
- 10:20 06.12.2021
- ЦБ предложил ввести обязательную сумму возврата похищенных со счетов средств
- 10:05 06.12.2021
- Блинкен считает "очень серьезной" угрозу Украине со стороны России
- 10:00 06.12.2021
- Судно село на мель в Холмском порту у берегов Сахалина
- 09:20 06.12.2021
- С 1 марта 2022 года с россиян станут брать штрафы за обшивку или остекление балкона - СМИ
- 09:05 06.12.2021
- Кандидат в президенты Франции Земмур заявил о желании вывести страну из НАТО
- 09:00 06.12.2021
- При пожаре в колонии под Новгородом погиб 1 человек и 4 пострадали
- 20:10 05.12.2021
- Выводы о том, приводит ли омикрон-штамм к более тяжелой форме ковида делать рано - ВОЗ
- 18:57 05.12.2021
- «Русская Медиагруппа» обсудила решение проблемы загрязнения водоёмов
- 18:35 05.12.2021
- По заявлению граждан СК проверит творчество Noize MC и Oxxxymiron
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать