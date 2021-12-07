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Решение США о бойкоте Олимпиады является "политической манипуляцией" - посольство КНР

09:05 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посольство Китая в США назвало "претенциозным" шагом и "политической манипуляцией" заявление Вашингтона о дипломатическом бойкоте предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. Как подчеркнули в дипмиссии, данное решение США не повлияет на успешное проведение Игр.

"Никаких приглашений американским политикам не поступало, так что этот "дипломатический бойкот" просто возник из ниоткуда. Такой претенциозный акт - всего лишь политическая манипуляция и серьезное искажение духа Олимпийской хартии", - сказал ТАСС представитель посольства.

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