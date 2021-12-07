Илон Маск считает, что экономика КНР может превысить американскую в два-три раза
10:32 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экономика Китая может превысить по объему экономику США в два-три раза. Такое мнение высказал в понедельник американский предприниматель Илон Маск, выступая на видеоконференции газеты "Уолл-стрит джорнэл".
"США являлись крупнейшей мировой экономикой столько, сколько кто-либо помнит, - сказал Маск. - <…> Сейчас мы находимся в ситуации, при которой китайская экономика может превысить американскую в 2-3 раза".
"Я думаю, что мы движемся к интересному и разнообразному миру. Надеюсь, что мы не будем забывать, что все мы люди", - отметил он.
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