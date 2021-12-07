С 2022 года выходные в ОАЭ увеличатся до двух с половиной дней
14:00 07.12.2021 Источник: Интерфакс
Государственные учреждения ОАЭ с первого января перейдут на рабочую неделю в четыре с половиной дня, а отдыхать жители страны будут со второй половины пятницы до конца воскресенья, сообщает американский телеканал CNBC.
Власти считают, что данное решение будет способствовать производительности труда и улучшит баланс между работой и отдыхом.
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