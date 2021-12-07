С 2022 года выходные в ОАЭ увеличатся до двух с половиной дней

14:00 Источник: Интерфакс

Государственные учреждения ОАЭ с первого января перейдут на рабочую неделю в четыре с половиной дня, а отдыхать жители страны будут со второй половины пятницы до конца воскресенья, сообщает американский телеканал CNBC.

Власти считают, что данное решение будет способствовать производительности труда и улучшит баланс между работой и отдыхом.