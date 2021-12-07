Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден начали двусторонние переговоры, которые впервые проходят в формате телемоста.

Ожидается, что лидеры обсудят ситуацию вокруг Украины и продвижение НАТО на восток, вопросы стратегической стабильности и двусторонней повестки дня. Они могут затронуть и темы региональной безопасности, в том числе обстановку в Афганистане.

Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение Путина и Байдена может быть достаточно продолжительным. Разговор, по его словам, продлится "столько, сколько потребуется": подобная беседа не имеет точного тайминга.