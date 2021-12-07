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Непомнящий уступил Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону

20:40 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами уступил норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону. Встреча проходит в Дубае.

После девяти партий Карлсен ведет со счетом 6:3. 10-я партия пройдет 8 декабря, Непомнящий будет играть черными фигурами.

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