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Запрет на одноразовую посуду и цветной пластик в РФ введут в начале 2023 г. - Абрамченко

21:20 07.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет на одноразовую пластиковую посуду и изделия из цветного неперерабатываемого пластика намерены ввести в России с начала 2023 года, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Мы по-прежнему говорим о том, что запрет будет в отношении, например, одноразовой посуды или неперерабатываемого пластика цветного, то есть здесь ничего не поменялось", - сообщила она журналистам во вторник.

Абрамченко отметила, что запрет планируется ввести в начале 2023 года.

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