Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров
15:00 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225,6 за 1 тыс. куб. м, или 104,895 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет почти 9%.
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