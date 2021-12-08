Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов в среду превысила $1200 за 1 тыс. куб. м впервые с 18 октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1225,6 за 1 тыс. куб. м, или 104,895 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия накануне составляет почти 9%.