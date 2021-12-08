Две трети немцев считают, что Шольц будет занимать пост канцлера не более 4 лет - опрос
15:12 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти две трети жителей Германии полагают, что член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц будет занимать пост федерального канцлера ФРГ не более одного срока, то есть четырех лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства ДПА.
В опросе, проводившемся с 1 по 3 декабря, приняли участие 2 067 человек. По его данным, 44% респондентов считают, что Шольц будет возглавлять правительство Германии в течение четырехлетнего периода, однако не будет переизбран. При этом 20% опрошенных высказали мнение, что новый кабмин, состоящий из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) во главе с социал-демократом, распадется до следующих федеральных выборов. Только 16% граждан ФРГ, как выяснили социологи, допускают, что Шольц останется на второй срок, и лишь 1,3% немцев указали, что политик может занимать пост главы правительства столько же, сколько его предшественница Ангела Меркель - 16 лет.
НОВОСТИ
- 16:32 08.12.2021
- НАТО постепенно подминает Украину под себя, для России это красная линия - Песков
- 16:12 08.12.2021
- Британские министры не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине - Джонсон
- 16:00 08.12.2021
- Начштаба обороны Индии генерал Рават погиб из-за крушения вертолета - ВВС страны
- 15:32 08.12.2021
- Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции
- 15:00 08.12.2021
- Цена газа в Европе превысила $1200 за 1 тыс. кубометров
- 14:32 08.12.2021
- Путину понравился формат саммита по видеосвязи с президентом США - Песков
- 14:12 08.12.2021
- РФ отклонила просьбу Нидерландов опросить командира зенитной бригады по делу MH17 - судья
- 14:08 08.12.2021
- «Сбер, купи мне золото!» — новая голосовая услуга в СберБанк Онлайн
- 14:00 08.12.2021
- Все попытки торпедировать проект Nord Stream 2 осуществляются не со стороны ФРГ - Шредер
- 13:32 08.12.2021
- Китай не приглашал официальных лиц Австралии на Игры и не заметит их отсутствия - МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать