Две трети немцев считают, что Шольц будет занимать пост канцлера не более 4 лет - опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти две трети жителей Германии полагают, что член Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц будет занимать пост федерального канцлера ФРГ не более одного срока, то есть четырех лет. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov по заказу агентства ДПА.

В опросе, проводившемся с 1 по 3 декабря, приняли участие 2 067 человек. По его данным, 44% респондентов считают, что Шольц будет возглавлять правительство Германии в течение четырехлетнего периода, однако не будет переизбран. При этом 20% опрошенных высказали мнение, что новый кабмин, состоящий из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии "Союз-90"/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП) во главе с социал-демократом, распадется до следующих федеральных выборов. Только 16% граждан ФРГ, как выяснили социологи, допускают, что Шольц останется на второй срок, и лишь 1,3% немцев указали, что политик может занимать пост главы правительства столько же, сколько его предшественница Ангела Меркель - 16 лет.