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НОВОСТИ

Британские министры не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине - Джонсон

16:12 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что представители правительства не будут присутствовать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае.

"Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.

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