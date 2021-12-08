Британские министры не будет присутствовать на Олимпиаде в Пекине - Джонсон

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в среду, что представители правительства не будут присутствовать на предстоящих зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае.

"Правительство не отправит министров на Олимпиаду. При этом мы не поддерживаем идею спортивного бойкота", - сказал он, выступая в Палате общин британского парламента.