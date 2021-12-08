Путин заверил Меркель в продолжении дружеского общения - Кремль
17:12 08.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в телеграмме, направленной Ангеле Меркель в связи с завершением ее деятельности на посту канцлера Германии, обратился к своей коллеге на "ты" и заверил ее в продолжении дружеского общения. Об этом сообщает пресс- служба Кремля.
Путин отметил, что они с Меркель "постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций".
"За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире. Уверен, что твой богатый опыт государственного деятеля и политика будет неизменно востребован. И, конечно, мы продолжим наше дружеское общение", - приводят слова российского лидера в его пресс-службе.
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