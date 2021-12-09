Регионы примут меры для снижения цен на продукты - СМИ
14:12 09.12.2021 Источник: Известия
В Минсельхозе сообщили о возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд.
Вместе с тем инфляция продолжает расти опережающими темпами, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре рост цен составил 8,4%, а продукты питания подорожали на 12%.
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