0
0
181
НОВОСТИ

Регионы примут меры для снижения цен на продукты - СМИ

14:12 09.12.2021 Источник: Известия

Сдерживать рост цен на продовольствие планируется за счет компенсаций затрат на корм для крупного рогатого скота, ограничения торговых надбавок, проведения сельхозярмарок и увеличения посевных площадей. Об этом «Известиям» рассказали в администрациях российских регионов.

В Минсельхозе сообщили о возможном запуске в следующем году нового федерального проекта по поддержке овощеводства, на ускоренное развитие отрасли дополнительно направят порядка 5 млрд рублей, а для компенсации средств на закупку кормов — 10 млрд.

Вместе с тем инфляция продолжает расти опережающими темпами, свидетельствуют данные Росстата. В ноябре рост цен составил 8,4%, а продукты питания подорожали на 12%.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 09.12.2021
В Дании задержаны четверо подозреваемых в причастности к утечке информации из спецслужб
0
14
15:20 09.12.2021
4% субсидии по ипотеке для сотрудников Сбера
0
44
15:12 09.12.2021
Госдеп вводит в заблуждение общественность о некоем прогрессе с РФ по визам - Рябков
0
61
15:00 09.12.2021
Путин по телефону поблагодарил Меркель за многолетнее сотрудничество
0
77
14:32 09.12.2021
В агентстве по рыболовству заявили, что половина продаваемой в РФ красной икры является фальсификатом
0
151
14:00 09.12.2021
США заявили Украине, что ее вряд ли примут в НАТО в ближайшие 10 лет - AP
0
205
13:32 09.12.2021
Отсутствие трудового договора не снимает ответственности за невыплату зарплаты - ВС РФ
0
228
13:20 09.12.2021
В мировом рейтинге роста доходов российские миллиардеры заняли третью строчку
0
221
13:05 09.12.2021
Любые провокации Киева в Донбассе будут пресекаться - Герасимов
0
262
13:00 09.12.2021
Большинство россиян надеются на повышение зарплаты в 2022 году - опрос
0
246

Возврат к списку