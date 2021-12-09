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Самолету Ryanair, посаженному в Минске, взрыв бомбы не угрожал - Прокуратура Польши

18:15 09.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы взрыва на борту совершившего в мае экстренную посадку в Минске самолета Ryanair не было. С таким утверждением выступила в четверг на своем официальном сайте польская прокуратура, которая курирует расследование этого инцидента.

«В ходе расследования, курируемого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры в Варшаве, было установлено, что никакой угрозы взрыва на борту не было. Пилот получил информацию о такой угрозе еще до отправки электронного письма о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе действия экстренных служб и службы аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы», — сказано в сообщении.

«Вся эта ситуация была просто предлогом, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске», — утверждает польская прокуратура.

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