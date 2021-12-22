Ковид обогнал по числу смертей ВИЧ, малярию и туберкулез вместе взятые - ВОЗ

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 3,5 млн человек умерли из-за коронавируса в мире в 2021 году, это больше, чем суммарное число смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии в 2020 году. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«В 2021 году из-за COVID-19 было потеряно 3,5 млн жизней, умерло больше людей, чем суммарно от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году», — сказал он. Глава ВОЗ напомнил, что каждую неделю коронавирус уносит около 50 тысяч жизней.