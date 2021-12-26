Из-за пандемии в Бельгии свернули новогодние базары на неделю раньше обычного
14:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На центральной площади Брюсселя - Гран пляс - в последнее предновогоднее воскресенье необычно пусто, за прошедшую ночь здесь был полностью демонтирован центральный рождественский базар Брюсселя.
"Это тяжелый удар по нашей коммерции", - поделился с корр. ТАСС своей горечью местный ресторатор Жерар Меске. "Вчера мы работали всего до 22 часов - здесь было огромное количество народа. Но мы вынуждены выполнять распоряжение правительства. Мы все понесли финансовые потери и рассчитываем на компенсации, без которых нам будет очень непросто начать работу в следующем году", - отметил он. Большинство коммерсантов и рестораторов в центре города разделяют это мнение. Разочарование и обида в их словах смешиваются с надеждой, что эти новые ограничительные меры помогут сдержать пандемию и не допустить новых локдаунов в 2022 году.
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