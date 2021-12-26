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Из-за пандемии в Бельгии свернули новогодние базары на неделю раньше обычного

14:20 26.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новогодние и рождественские базары в бельгийских городах в воскресенье были полностью свернуты за неделю до обычного времени их закрытия: в Бельгии с 26 декабря вступили в силу новые правительственные ограничения по борьбе с пандемией, предусматривающие закрытие всех развлекательных учреждений - кинотеатров, театров, концертных залов, казино. В то же время в Брюсселе ряд кинотеатров объявили об отказе прекращать работу, причем их поддержала местная полиция, которая объявила, что у нее нет времени на рейды по работающим в нарушение распоряжения правительства заведениям.

На центральной площади Брюсселя - Гран пляс - в последнее предновогоднее воскресенье необычно пусто, за прошедшую ночь здесь был полностью демонтирован центральный рождественский базар Брюсселя.

"Это тяжелый удар по нашей коммерции", - поделился с корр. ТАСС своей горечью местный ресторатор Жерар Меске. "Вчера мы работали всего до 22 часов - здесь было огромное количество народа. Но мы вынуждены выполнять распоряжение правительства. Мы все понесли финансовые потери и рассчитываем на компенсации, без которых нам будет очень непросто начать работу в следующем году", - отметил он. Большинство коммерсантов и рестораторов в центре города разделяют это мнение. Разочарование и обида в их словах смешиваются с надеждой, что эти новые ограничительные меры помогут сдержать пандемию и не допустить новых локдаунов в 2022 году.

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