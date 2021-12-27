В космодрома Плесецк произведен испытательный запуск р/н "Ангара-А5"

22:30 Источник: Интерфакс

Космические войска ВКС России провели в понедельник третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 22:00 мск с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - сообщили военные.