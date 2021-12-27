В космодрома Плесецк произведен испытательный запуск р/н "Ангара-А5"
22:30 27.12.2021 Источник: Интерфакс
"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.
Ракета стартовала в 22:00 мск с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области.
В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - сообщили военные.
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