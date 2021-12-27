0
0
0
НОВОСТИ

В космодрома Плесецк произведен испытательный запуск р/н "Ангара-А5"

22:30 27.12.2021 Источник: Интерфакс

Космические войска ВКС России провели в понедельник третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк, сообщили в Минобороны РФ.

"Боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки", - сообщили в военном ведомстве.

Ракета стартовала в 22:00 мск с пусковой установки площадки №35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области.

В Минобороны отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. "Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя", - сообщили военные.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 27.12.2021
Во Франции сократили срок ревакцинации до трех месяцев
0
95
21:30 27.12.2021
РПЦ: Доступ верующих в храмы и монастыри в дни Рождества остается свободным
0
137
21:14 27.12.2021
Институт философии РАН временно возглавит академик Абдусалам Гусейнов
0
183
21:10 27.12.2021
О тотальном контроле за платежами физлиц, малого бизнеса, речь не идет - Набиуллина
0
186
20:55 27.12.2021
Набиуллина: Думаю, что по итогам года мы будем иметь инфляция чуть больше 8%
0
197
20:00 27.12.2021
Россия вряд ли будет и далее испытывать оружие против спутников, - считает глава Роскосмоса
0
247
19:20 27.12.2021
Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой ВОЗ
0
293
19:05 27.12.2021
Угроз утечки исходного кода портала госуслуг не выявлено - Минцифры
0
270
18:50 27.12.2021
Замминистра обороны РФ: Очевидно, что усиление НАТО не прошло бесследно для безопасности Европы
0
329
18:35 27.12.2021
«Карнавальная ночь» от СберПервого с певицей Мусей Тотибадзе и художницей Татьяной Ахметгалиевой
0
290

Возврат к списку