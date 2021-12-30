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НОВОСТИ

Большой опасности на границе с Россией СНБО Украины не видит

21:00 30.12.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина в настоящий момент не видит большой опасности и большого скопления военных у своих границ, а также не наблюдает угроз «агрессии» со стороны России. Об этом в четверг на брифинге заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Мы на сегодняшний день не видим большой опасности на границах», — отметил он, добавив, что также не наблюдается и большого скопления иностранных военных.

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