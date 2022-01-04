Протесты охватили почти весь Казахстан -СМИ

19:45 Источник: Интерфакс

Протесты охватили почти весь Казахстан, полиция проводит задержания демонстрантов, пишет интернет-журнал Vласть.

"Протесты охватили почти весь Казахстан - от крупных городов до небольших сел. Самыми массовыми оказались акции в Атырау (здесь вышло больше 5 тысяч человек), Актобе, Уральске. В Алматы, Астане, Шымкенте, Уральске, Талдыкоргане полиция задерживала протестующих, в Алматы - особо жестко. Среди задержанных здесь - лидер Демпартии (незарегистрированная партия - ИФ-К) Жанболат Мамай, активистка Асия Тулесова и другие", - пишет СМИ во вторник.

На западе страны (Актау, Жанаозен, Атырау) собрались тысячи митингующих. После заявлений правительственной комиссии о выполнении требования протестующих о снижении цены на газ демонстранты не расходятся и требуют прибытия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

По данным Vласть, в разных городах Казахстана протестующие перекрывали улицы, железнодорожные переезды и пути. В Кызылорде и Атырау протестующие несколько раз вступали в стычки с силовиками.

Сейчас люди остаются на улицах по всем западным регионам, а также в Алматы, Астане, Шымкенте, Караганде, Талдыкоргане, пишет СМИ.

По кадрам, распространяющимся в сети, видно, что членам правительственной делегации - вице-премьеру Ералы Тугжнову и акиму Мангистауской области (на западе) Нурлану Ногаеву - с трудом удалось покинуть центральную площадь в Актау и вернуться в здание акимата.