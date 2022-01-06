Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома "Байконур" усилена - Рогозин

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома Байконур усилена, филиалы предприятий Роскосмоса работают в штатном режиме. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«На Байконуре день прошел спокойно. Филиалы предприятий Роскосмоса, правоохранительные органы, городские службы и организации работают в штатном режиме. Оперативный штаб, созданный при администрации Байконура, полностью контролирует обстановку в городе. Вооруженная охрана ключевых объектов космодрома усилена», — написал Рогозин в телеграм-канале.