Аэропорт Алматы разгромлен. На парковке у аэропорта горят автомобили - СМИ

23:10 Источник: Интерфакс

Аэропорт Алматы разгромлен после захвата, разбиты витрины кафе, магазинов и пунктов продаж авиабилетов, сообщают очевидцы.

В пресс-службе аэропорта города подтвердили, что здание освобождено после захвата, была проведена спецоперация. На парковке у аэропорта горят автомобили. По данным очевидцев, также разгромлены банкоматы на территории аэропорта.

Ранее заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт освобожден после захвата, переводится в штатный режим работы.