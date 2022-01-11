Россия перебрасывает к границе с Украиной военные вертолеты - NYT
17:00 11.01.2022 Источник: Газета.Ru
Газета The New York Times сообщила о том, что российские военные якобы разместили военные вертолеты на границе с Украиной.
Издание ссылается на американских официальных лиц. По его информации, Россия продолжает наращивать силы на российско-украинской границе. Разведка США не доверяет заявлениям президента РФ Владимира Путина о нежелании вторгаться на территорию Украины.
Также в американском правительстве стали обращать более пристальное внимание на метеорологическую ситуацию в регионе, поскольку, по мнению представителей истеблишмента, у России крайне ограниченное «окно» для «вторжения», поскольку в марте начнется таяние снегов, способное затруднить продвижение военной техники. Газета.Ru
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