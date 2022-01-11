Шествие по Тверскому бульвару 19 января власти Москвы не согласовали

18:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы не согласовали шествие по пешеходной части от Тверского бульвара до улицы Пречистенка в центре столицы 19 января ввиду сложившейся эпидситуации в городе. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, в целях предотвращения распространения на территории города Москвы коронавируса и на основании <…> указа мэра Москвы <…> „Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности“, действует запрет на проведение публичных мероприятий в городе Москве. В связи с изложенным проведение указанного публичного мероприятия не согласовано», — сообщили в департаменте.