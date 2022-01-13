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Нарушения коронавирусных ограничений Джонсоном лондонская полиция расследовать не будет

21:50 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лондонская полиция не станет проводить расследование по поводу возможного нарушения коронавирусных ограничений премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Об этом Скотленд-Ярд сообщил в четверг в "Твиттере", изложив причины, по которым его сотрудники воздержатся от изучения обстоятельств участия Джонсона в вечеринке, состоявшейся в его резиденции в мае 2020 года, когда в стране действовали жесткие ограничительные меры.

"В соответствии с действующими в полиции правилами, сотрудники обычно не расследуют нарушения коронавирусных нормативов, когда о них сообщается спустя много времени после того, как они могли произойти", - отметили в Скотленд- Ярде. Там добавили, что основная задача сотрудников полиции во время действия карантинов заключалась в объяснении действующих правил нарушителям, побуждении их соблюдать правила и лишь в последнюю очередь - в привлечении их к ответственности.

Вместе с тем в полиции заметили, что находятся в тесном контакте с секретариатом кабинета министров, который начал собственную проверку инцидента. "Если эта проверка покажет, что поведение [участников вечеринки], возможно, представляет собой уголовное преступление, оно будет передано службе столичной полиции для дальнейшего рассмотрения", - отмечается в заявлении.

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