Нарушения коронавирусных ограничений Джонсоном лондонская полиция расследовать не будет
21:50 13.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В соответствии с действующими в полиции правилами, сотрудники обычно не расследуют нарушения коронавирусных нормативов, когда о них сообщается спустя много времени после того, как они могли произойти", - отметили в Скотленд- Ярде. Там добавили, что основная задача сотрудников полиции во время действия карантинов заключалась в объяснении действующих правил нарушителям, побуждении их соблюдать правила и лишь в последнюю очередь - в привлечении их к ответственности.
Вместе с тем в полиции заметили, что находятся в тесном контакте с секретариатом кабинета министров, который начал собственную проверку инцидента. "Если эта проверка покажет, что поведение [участников вечеринки], возможно, представляет собой уголовное преступление, оно будет передано службе столичной полиции для дальнейшего рассмотрения", - отмечается в заявлении.
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