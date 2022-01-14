В РФ за сутки выявили 23 820 случаев ковида

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 820, до 10 747 125. В абсолютном выражении прирост стал максимальным с 25 декабря 2021 года, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 952, до 9 809 300. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 91,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 739 против 740 днем ранее, до 319 911. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,98%, следует из данных штаба.