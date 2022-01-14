0
0
132
НОВОСТИ

ФНБ будет пополнен на 3,1 трлн руб. по итогам 2021 г. - Силуанов

19:20 14.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России по итогам прошлого года будет пополнен на 3,1 трлн рублей, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей", - сказал он в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:00 14.01.2022
За пять дней заболеваемость ковидом в России выросла на 20,2% - Голикова
0
78
19:18 14.01.2022
Эксперты обсудили этику цифровой приватности граждан
0
151
18:40 14.01.2022
Зеленский предложил Байдену провести трехсторонние переговоры с Путиным
0
214
18:00 14.01.2022
Пик инфляции в РФ пройден - Силуанов
0
237
17:32 14.01.2022
Планируемый запрет на пластик не коснется товаров, которым нет альтернативы - Абрамченко
0
229
17:12 14.01.2022
«Роснефть» запускает цикл научных онлайн-лекций
0
252
17:12 14.01.2022
Парламент Великобритании предупредили о контактах некоторых депутатов с китайским агентом - СМИ
0
246
17:00 14.01.2022
В Казахстане собирают подписи за возвращение Нур-Султану прежнего названия
0
345
16:32 14.01.2022
В РФ после обращения США задержана группировка хакеров, распространявших вирусы-вымогатели
0
318
16:11 14.01.2022
Курс евро на Мосбирже превысил 88 рублей
0
284

Возврат к списку