ФНБ будет пополнен на 3,1 трлн руб. по итогам 2021 г. - Силуанов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд национального благосостояния (ФНБ) России по итогам прошлого года будет пополнен на 3,1 трлн рублей, сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

"Мы по итогам прошлого года пополним Фонд национального благосостояния на 3,1 трлн рублей", - сказал он в интервью РБК в рамках Гайдаровского форума.