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НОВОСТИ

На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска

16:20 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе ВС.

Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыли на остров морем на пароме.

В сообщении эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной». Вместе с тем, по словам начальника оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэля Клаэссона, «это не обязательно означает возросшую угрозу». «Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», — добавил он.

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