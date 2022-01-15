На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Швеции перебросили на остров Готланд оперативное спецподразделение, входящее в состав полка из провинции Норботтен. Об этом сообщается в опубликованном в субботу пресс-релизе ВС.

Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыли на остров морем на пароме.

В сообщении эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной». Вместе с тем, по словам начальника оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэля Клаэссона, «это не обязательно означает возросшую угрозу». «Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», — добавил он.