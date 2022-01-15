На остров Готланд Швеция перебросила дополнительные войска
16:20 15.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переброска была осуществлена в пятницу вечером транспортным самолетом С-17 международной транспортной организации Heavy Airlift Wing, куда входит Швеция, из аэропорта Каллакса. При этом часть военных прибыли на остров морем на пароме.
В сообщении эти действия назвали «реакцией Швеции на обострение в отношениях между Россией и Украиной». Вместе с тем, по словам начальника оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэля Клаэссона, «это не обязательно означает возросшую угрозу». «Мы всегда действуем в соответствии с текущей обстановкой», — добавил он.
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