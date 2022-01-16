Песков отверг обвинения в причастности РФ к кибератакам на украинские госресурсы
09:30 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — сказал Песков.
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