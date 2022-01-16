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НОВОСТИ

Песков отверг обвинения в причастности РФ к кибератакам на украинские госресурсы

09:30 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия никакого отношения к хакерским атакам на украинские правительственные сайты не имеет. Об этом заявил в интервью телеканалу Си-эн-эн пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фрагменты видеозаписи распространила в субботу в своем «Твиттере» газета «Хилл».

«Мы видели данные сообщения. Мы не имеем к этому никакого отношения. Россия не имеет никакого отношения к этим кибератакам», — сказал Песков.

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