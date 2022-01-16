Песков сказал, к чему могут привести санкции в отношении руководства РФ

19:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предлагаемые в США новые санкции против России, в том числе в отношении руководства РФ, могут потенциально привести к прекращению отношений между странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании Си-эн-эн, вышедшем в эфир в воскресенье.

«В последнем случае упоминаются санкции в отношении руководства России. Это за пределами нашего понимания. Потенциально подобные санкции могут привести к прекращению любых отношений между нашими двумя странами, что не в интересах нормализации», — сказал он, комментируя слова ведущего о том, что Россия якобы угрожает военными действиями из-за ситуации на Украине. Песков давал интервью на английском языке.