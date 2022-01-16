Песков считает, что НАТО — это орудие конфронтации, а не голубь мира и стабильности

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО является орудием конфронтации, а не мира и стабильности, альянс приближается к российским границам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телекомпании Си-эн-эн, вышедшем в эфир в воскресенье.

«НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», — сказал Песков. Пресс-секретарь давал интервью на английском языке.