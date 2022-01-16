Песков считает, что НАТО — это орудие конфронтации, а не голубь мира и стабильности
19:30 16.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«НАТО — это не голубь мира и стабильности. НАТО — это орудие конфронтации. Это орудие конфронтации с каждым годом начало подбираться все ближе и ближе к нашим границам», — сказал Песков. Пресс-секретарь давал интервью на английском языке.
НОВОСТИ
- 19:15 16.01.2022
- Песков сказал, к чему могут привести санкции в отношении руководства РФ
- 18:25 16.01.2022
- Порошенко: Задержат ли меня? Я говорю вам: нет!
- 16:10 16.01.2022
- В Австрии пока не знают, что делать с людьми, привитыми непризнанным в ЕС "Спутником V"
- 15:00 16.01.2022
- Граждане Австрии старше 18 лет будут обязаны сделать прививку от COVID-19
- 13:20 16.01.2022
- Власти Австралии унизили себя издевательством над спортсменом - Президент Сербии
- 13:10 16.01.2022
- Посол Украины в ФРГ сказал, чем "люди на Украине разочарованы"
- 11:30 16.01.2022
- Повышение цен стало главным аргументом для россиян, перешедших на максимальную экономию - опрос
- 11:15 16.01.2022
- В России продолжается ежедневный прирост заболевших COVID-19. Данные на 16 января, 2022
- 10:50 16.01.2022
- Федеральный суд Австралии поддержал решение министра миграции об отмене визы Джоковича
- 10:40 16.01.2022
- Талибы разогнали протестующих женщин слезоточивым газом - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать