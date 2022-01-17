Из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский прибыл первый Ил-76 с российскими миротворцами

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый Ил-76 из числа вылетевших в ночь на понедельник из Алма-Аты самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский, говорится в сообщении Минобороны РФ.



"Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский", - передается в сообщении.

