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Из Алма-Аты в аэропорт Чкаловский прибыл первый Ил-76 с российскими миротворцами

07:50 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый Ил-76 из числа вылетевших в ночь на понедельник из Алма-Аты самолетов военно-транспортной авиации ВКС России с российскими миротворцами ОДКБ прибыл из Казахстана на подмосковный аэродром Чкаловский, говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сегодня первый самолет военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыл из Казахстана на Подмосковный аэродром Чкаловский", - передается в сообщении.

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