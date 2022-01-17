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НОВОСТИ

В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных - Лукашенко

12:05 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих.

"По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения Вооруженных сил Белоруссии и России, сообщает агентство БелТА.

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