В Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военных - Лукашенко

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в Польше и Прибалтике у белорусских границ сосредоточено более 30 тыс. военнослужащих.

"По данным на настоящее время, в Польше на границе с Беларусью и Прибалтике сосредоточено более 30 тысяч военнослужащих с техникой, вооружением и так далее", - сказал Лукашенко в понедельник на совещании, на котором обсуждался замысел совместного оперативного учения Вооруженных сил Белоруссии и России, сообщает агентство БелТА.