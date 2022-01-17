Песков напомнил о суверенитете Кубы и Венесуэлы, говоря о сценарии размещения ракет РФ
13:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не забывать о суверенитете Кубы и Венесуэлы, отвечая на вопрос о возможности размещения там ракет РФ.
"По Латинской Америке и так далее: там мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом", - сказал представитель Кремля журналистам в понедельник.
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