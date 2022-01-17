Сбер запустил обучающий курс по теме исламского финансирования

13:52

Сбером для клиентов и сотрудников запущен обучающий онлайн-курс «Исламское финансирование». С программой также могут ознакомиться все пользователи, интересующиеся темой исламских финансов, она включает в себя два академических часа и находится в открытом доступе на сайте СберУниверситета.

В процессе обучения пользователи узнают о ключевых принципах исламской экономики и о ее особенностях, инструментах формирования пассивов и активов в исламском банкинге. Курс построен в формате интерактива: в нём содержится инфографика, диалоги с экспертами и мини-тесты, с помощью которых пользователи смогут проверить степень усвоения пройденного материала.

По итогам обучения слушатели получат сертификат СберУниверситета о прохождении курса «Исламское финансирование».

Как отметил старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев, «С каждым годом тема партнёрского финансирования становится всё более популярной среди пользователей финансовых услуг. Однако часто клиенты сталкиваются с нехваткой знаний об основных принципах функционирования этого сегмента мирового и российского банковского рынка. Наш совместный со СберУниверситетом курс предоставляет доступ к базовой информации по теме, повышает финансовую грамотность клиентов и способствует развитию рынка партнёрского финансирования в России».