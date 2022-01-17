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Оргкомитет Олимпиады в Пекине не будет выпускать билеты для зрителей в открытую продажу

17:00 17.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине принял решение не распространять билеты для зрителей в открытой продаже из-за сложной эпидемической обстановки, их распределят среди определенных групп людей. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении на официальном сайте оргкомитета.

"Принимая во внимание тот факт, что ситуация в области профилактики и контроля эпидемии по-прежнему остается сложной, в целях защиты здоровья и безопасности участников и зрителей Олимпиады, было принято решение скорректировать первоначальный план открытой продажи билетов на распределение билетов среди определенных групп зрителей для наблюдения за соревнованиями", - говорится в документе.

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