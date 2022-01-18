Россия собирается эвакуировать из Украины 30 дипломатов - NYT

09:20 Источник: РБК

Дипломатам в двух российских консульствах на Украине было приказано подготовиться к выезду из страны. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности Украины.

При этом источник издания уточнил, что 18 человек — в основном дети и жены российских дипломатов — покинули Украину еще 5 января. Еще около 30 человек в ближайшее время покинут консульства в Киеве и во Львове, добавил он. РБК