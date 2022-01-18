Все больше россиян считают, что в стране может произойти переворот - опрос

10:05 Источник: Эхо Москвы

Количество россиян, считающих, что в России в скором будущем будет госпереворот, достигло максимума с 2006 года.

22% опрошенных считают, что переворот произойдет в 2022 году, а в 2020-м так считали чуть больше 10%. Кроме того, на 14% увеличилась доля респондентов, считающих, что в этом году в России возможен экономический кризис, технические катастрофы — на 13%, массовые эпидемии — на 47%.

Кроме того, возросло число россиян, опасающихся конфликтов на национальной почве, войны с НАТО или соседними странами.

Опрос проводил «Левада-Центр» (признан иностранным агентом) с 16 по 22 декабря. В нем приняли участие 1640 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Эхо Москвы