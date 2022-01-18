Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые корабли России, Ирана и Китая примут участие в совместных военно-морские учениях. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту.

"Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар Исламской Республики Иран. В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующейся конференции по проведению совместных военно- морских учений боевых кораблей России, Ирана и Китая", - говорится в сообщении.