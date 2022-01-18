Российским дипломатам на Украине и их семьям поступают персональные угрозы - МИД РФ

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские дипломаты на Украине и члены их семей, а также персонал загранучреждений получают персональные угрозы. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно- технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста", - написала она.