Закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов принят Госдумой
20:40 18.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Госдума приняла закон о пожизненном сроке для педофилов-рецидивистов. Документ рассмотрели во втором и сразу в третьем чтении. Сейчас пожизненное дают за особо тяжкие преступления против половой неприкосновенности детей до 14 лет, теперь же максимальную меру предлагается применять за рецидив против любого несовершеннолетнего. Кроме того, максимальная мера предполагается и за первое преступление, если оно сопряжено с совершением другого тяжкого. Эхо Москвы
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