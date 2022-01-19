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В Госдепе в новой конституции Белоруссии разглядели угрозу размещения российских сил

09:20 19.01.2022 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдепе увидели в новой конституции Белоруссии угрозу размещения сил России. Изменения могут быть интерпретированы как открытие пути для этого.

«Эти проекты конституции могут свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории как обычных, так и ядерных сил РФ», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства в ходе телефонного брифинга.

Проект поправок к конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря прошлого года. Документ закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков.

Референдум пройдёт во второй половине февраля.  Говорит Москва

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