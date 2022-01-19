Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель
10:00 19.01.2022 Источник: Эхо Москвы
Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 89 долларов за баррель. Такая цена зарегистрирована впервые с октября 2014 года, следует из данных торгов.
18 января цена нефти этой марки также поднялась до максимума, достигнув 87 долларов за баррель. Вместе с ней начала расти цена российской нефти Urals, достигнув 86 долларов за баррель впервые с 2014 года. Эхо Москвы
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