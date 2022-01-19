Цена нефти марки Brent превысила $89 за баррель

10:00 Источник: Эхо Москвы

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 89 долларов за баррель. Такая цена зарегистрирована впервые с октября 2014 года, следует из данных торгов.

18 января цена нефти этой марки также поднялась до максимума, достигнув 87 долларов за баррель. Вместе с ней начала расти цена российской нефти Urals, достигнув 86 долларов за баррель впервые с 2014 года. Эхо Москвы