Токаев сменил министра обороны и командующего Нацгвардией
12:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в среду назначил министром обороны республики Руслана Жаксылыкова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в документе.
В этот же день глава государства освободил Жаксылыкова от должности заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана. Другим распоряжением Токаев назначил новым командующим Нацгвардией, заместителем главы МВД Еркина Ботаканова.
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