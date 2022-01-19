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НОВОСТИ

Токаев сменил министра обороны и командующего Нацгвардией

12:32 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом в среду назначил министром обороны республики Руслана Жаксылыкова. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Назначить Жаксылыкова Руслана Фатиховича министром обороны Республики Казахстан", - говорится в документе.

В этот же день глава государства освободил Жаксылыкова от должности заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией Казахстана. Другим распоряжением Токаев назначил новым командующим Нацгвардией, заместителем главы МВД Еркина Ботаканова.

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