Уровень инфляции в России неприемлем - Песков
17:12 19.01.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Текущий уровень инфляции в России является неприемлемым, и власти принимают энергичные меры по возвращению этого показателя к целевым значениям. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что на ситуацию в экономике давят "внешние и внутренние факторы, прежде всего инфляционные, которые привели инфляцию" к нынешним показателям.
"Ни для кого этот уровень не является приемлемым, поэтому принимаются энергичные меры для того, чтобы минимизировать негативное влияние этих давящих факторов, и для возвращения инфляции к целевым показателям", - сказал Песков. Говоря о курсе рубля, пресс-секретарь президента тоже отметил, что есть волатильность и негативные факторы, которые оказывают влияние на национальную валюту.
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