В Европе готовят к принятию первый закон по контролю Интернета

20:00 Источник: Интерфакс

Европейский союз планирует принять в июне первый в своем роде закон о цифровых услугах, проект которого в среду в Страсбурге начал обсуждать Европарламент.

"Решающее значение по-прежнему имеют наши основные цели: сделать интернет более безопасным для граждан, защитить их от нелегального контента, включая небезопасные или неавторизованные продукты, и при этом обеспечить их свободу выражения мнений в интернете. Это хрупкий баланс, который, я надеюсь, нам удалось сохранить", - заявила исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер, представляя законопроект депутатам.