В Европе готовят к принятию первый закон по контролю Интернета
20:00 19.01.2022 Источник: Интерфакс
"Решающее значение по-прежнему имеют наши основные цели: сделать интернет более безопасным для граждан, защитить их от нелегального контента, включая небезопасные или неавторизованные продукты, и при этом обеспечить их свободу выражения мнений в интернете. Это хрупкий баланс, который, я надеюсь, нам удалось сохранить", - заявила исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Маргрет Вестагер, представляя законопроект депутатам.
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